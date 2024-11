La Regione Campania ha premiato l'Avellino Basket per la promozione in A2 Il Governatore De Luca ha sottolineato l'importanza del risultato sportivo ottenuto dal club

L'Avellino Basket, il presidente del club, Giuseppe Lombardi, e il capitano del roster irpino, Armando Verazzo, sono stati ricevuti a Palazzo Santa Lucia dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. La società biancoverde è stata premiata per la promozione in Serie A2 ottenuta lo scorso 12 giugno. De Luca si è complimentato sottolineando "l'importanza del risultato sportivo ottenuto con sacrificio, costanza e programmazione". Nel corso dell’incontro istituzionale, il presidente della Regione ha ricevuto da Lombardi una maglia celebrativa personalizzata e un pallone firmato dall’intera squadra avellinese.

Lombardi: "Giornata emozionante"

"Ringraziamo il presidente Vincenzo De Luca per averci aperto le porte di Palazzo Santa Lucia, è stata una giornata per noi importante, emozionante. Ci auguriamo di poter rappresentare al meglio l’Irpinia rendendo onore alla nostra regione. - ha affermato Lombardi - Al Sud ci sono tante realtà sportive anche e soprattutto nel basket ai massimi livelli ed è un piacere poter confermare che l’Avellino Basket sia tra queste, unica rappresentante, per altro, della Campania nel torneo di Serie A2. La nostra vittoria porta avanti un’idea ed un progetto d’impresa e dimostra come si possano ottenere grandi risultati anche al sud".