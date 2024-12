Quarta vittoria di fila per la Scandone Avellino: vittoria sul Canasium Basket Coach Sanfilippo: "Ora testa a Molfetta per una gara importantissima"

La Scandone Avellino cala il poker in campionato, apre il girone di ritorno della division G della Serie B Interregionale contro il Canasium Basket con il risultato di 70-60. Nel prossimo turno la squadra irpina sarà ospite della Dai Optical Molfetta. "Abbiamo giocato la partita che mi aspettavo. Siamo partiti bene e avevamo tanta gamba, poi siamo calati alla distanza perché sono venute meno le energie e, quando capita questo, difendiamo male e attacchiamo peggio. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Dobbiamo recuperare la migliore condizione fisica anche perché la nostra panchina non è riuscita a dare un buon impatto. Dobbiamo prepararci al meglio per la prossima trasferta di Molfetta, una partita importantissima. Ci tengo a dedicare questa vittoria a Raffaele Benevento: un grosso in bocca al lupo. È un ragazzo a cui siamo rimasti molto legati e vogliamo bene".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Division G

Dodicesima Giornata

Scandone Avellino - Canasium Basket 70-60

Parziali: 26-12, 12-12, 2017, 12-19

S. Avellino: D’Offizi, Zanini 6, Iannicelli 3, Trapani 9, Soliani 17, Stefanini 9, Pichi 5, Paglia 19, Iacorossi, Cantone 2, Jaskus ne, De Milato ne

Canasium: Karavdic 23, Biasich 2, Monacelli, Gramazio 15, Vernich, Pallara, Vita 14, Idrissou 4, Cerruti 2, D’Amico ne, Ciociola ne, Catalano ne