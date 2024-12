Avellino Basket - Tezenis Verona: i dettagli per la prevendita biglietti Domenica la sfida della sedicesima giornata del campionato di Serie A2

Via alla prevendita biglietti per la gara Avellino Basket - Tezenis Verona, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro e valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2. "I ticket potranno essere acquistati su www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari: martedì e mercoledì dalle 16.30 alle 19, giovedì dalle 16.30 alle 18, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e domenica dalle 10 alle 12 e alle 16 fino alla palla a due. I prezzi: curva sud 5 euro, Tribuna Terminio Inferiore 18, Tribuna Terminio Superiore 12, Tribuna VIP 40, Tribuna Montevergine Inferiore 18, Tribuna Montevergine Superiore 12, Tribuna VIP 40 euro".