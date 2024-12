Avellino Basket, settore giovanile: Melchionda è il nuovo dirigente responsabile Lombardi: "Si occuperà esclusivamente della costruzione di questo progetto"

La Società Sportiva Avellino Basket ha nominato Raffaele Melchionda come dirigente responsabile del settore giovanile. "Cresciuto nel mondo della pallacanestro e con una esperienze da cestista, Melchionda è stato già dirigente della prima squadra nelle ultime due stagioni ed ora intraprende con nuovo entusiasmo questo percorso. - ha spiegato il club irpino nella nota - La società biancoverde, nell’ottica di una sempre migliore organizzazione interna, ha deciso di cogliere a volo l’opportunità affidando a Melchionda un ruolo importante quanto delicato".

"La società crede nei giovani e intende investire risorse"

"Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire questo ruolo, che richiederà impegno e per il quale sono già a lavoro. La società crede nei giovani ed intende investire risorse nel settore giovanile, che nel lungo periodo porterà sicuramente risultati”: ha affermato Melchionda. "Abbiamo deciso dalla scorsa estate di investire in un progetto serio ed impegnato, facendo fronte anche alle difficoltà iniziali. - ha aggiunto il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - Stiamo lavorando giorno dopo giorno con grande attenzione e con la presenza di uno staff dirigenziale e tecnico dedicato solo alle giovanili. La nomina di questa nuova figura dirigenziale va in questa direzione, si occuperà solo ed esclusivamente della costruzione di questo progetto, perché la società ha voglia di investire sui giovani partendo dai più piccoli".