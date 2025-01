La Sandro Abate supera la Feldi Eboli (3-4) al PalaSele Futsal, Serie A: vittoria per gli irpini nel derby campano della tredicesima giornata

La Sandro Abate vince il derby contro la Feldi Eboli al PalaSele. Nella gara valida per la tredicesima giornata della Serie A di futsal risultato di 4-3 per gli irpini con le reti di Gui, Pina, Galletto e Di Luccio. Sandro Abate avanti con Gui, ripresa da Liberti, poi l'allungo della squadra di Basile con Pina, Galletto e e Di Luccio per il 4-1. La Feldi accorcia le distanze con il secondo gol di Liberti e trova il -1 con Ugherani, ma la rete dell'ex determina solo il 4-3 finale.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Tredicesima Giornata

Feldi Eboli - Sandro Abate 3-4

Marcatori: 10'56'' Gui (S), 17'21'', 34'24'' Liberti (F), 21'42'' Pina (S), 25'17'' Galletto (S), 33'07'' Di Luccio (S), Ugherani (F)

F. Eboli: Montefalcone, Venancio, Calderolli, Liberti, Barra, Caponigro, Di Stanio, Ugherani, Caruso, Lemos, Etzi, Espindola. All. Antonelli

S. Abate: Parisi, Alex, Galletto, Gui, Kenji, Vitiello, Botta, Lavrendi, Pina, Di Luccio, Giannattasio, Lauro. All. Basile

Ammoniti: Etzi (F), Gui (S), Galletto (S), Kenji (S), Calderolli (F), Di Stanio (F), Montefalcone (F)