Avellino Basket: è la vigilia della sfida con il Gruppo Mascio Orzinuovi Domani (ore 18) la sfida al PalaDelMauro per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie A2

Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro l'Avellino Basket ospiterà il Gruppo Mascio Orzinuovi per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2. Calendario asimmetrico e nuova sfida tra le due squadre dopo la gara giocata un mese fa sul parquet dei lombardi e vinta dalla squadra irpina. "Sono 77.1 i punti di media realizzati dal team lombardo, che tira con il 52 per cento da 2, il 31 da 3, il 73 ai liberi, per 36.6 rimbalzi totali. 81.7 sono, invece, i punti concessi da Orzinuovi. Avellino dovrà giocare una partita controllando il ritmo, gestendo i possessi ed evitare di far correre la squadra ospite. Jarvis Williams il miglior realizzatore con 17.5 punti di media": si legge nella nota diffusa dall'Avellino Basket.

I due roster

LNP Serie A2

Ventiseiesima Giornata

Avellino Basket - Gruppo Mascio Orzinuovi

Avellino: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato. All. Crotti

Orzinuovi: Bertini, Williams, Costi, Bossi, Moretti, Loro, Guariglia, Simmons, Bogliardi, Frigerio. All. Ciani