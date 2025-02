Avellino Basket, Lewis: "Stiamo facendo bene, ma possiamo migliorare ancora" La guardia/ala della squadra irpina: "Credevo in una stagione di questo tipo, ma non era semplice"

L'Avellino Basket è nel gruppo delle ottave in classifica in Serie A2 dopo 26 turni con la Unieuro Forlì e la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro dopo la vittoria casalinga ottenuta contro il Gruppo Mascio Orzinuovi e la squadra irpina è al lavoro verso la sfida contro la Wegreenit Urania Milano, in programma sabato. "Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante. - ha spiegato la guardia/ala del roster biancoverde, Jaren Lewis - Eravamo reduci da una sconfitta e sapevamo quanto fosse prezioso nel cammino tornare subito a vincere, in particolar modo sul nostro parquet. L'Urania? Fu una gara molto combattuta all'andata, vinta da noi dopo un tempo supplementare, conosciamo bene la loro forza e il loro talento. Non sarà facile, ma ci faremo trovare pronti".

"Ci vorrà costanza tra gare casalinghe e quelle in trasferta"

"Il cammino di squadra fin qui? Speravamo in una stagione di questo tipo, ma per una squadra neopromossa non era semplice costruirla così. Ero ottimista in estate, abbiamo avuto diversi lampi di qualità, ma anche momenti difficili. - ha aggiunto Lewis - Possiamo migliorare e non vogliamo porci limiti. Cosa occorre da qui alla fine per i playoff? Ci vorrà costanza in tutto tra casa e trasferta. Abbiamo ottenuto buone vittorie e non dovrà mancare la continuità. Ci sono stati momenti in cui abbiamo mollato ed è un errore da non ripetere. Dobbiamo ripulire alcuni errori e continuare a migliorare".