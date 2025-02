Scandone Avellino ko contro Piazza Armerina (71-72) Coach Sanfilippo: "Ora testa bassa e ripartiamo più forti di prima"

Sconfitta nel primo match casalingo dei play in per la Scandone Avellino, superata da SIAZ Piazza Armerina con il risultato di 71-72. "Dovevamo aggredire la gara quando eravamo in vantaggio e invece abbiamo fatti rientrare i nostri avversari che, a mio parere, hanno meritato di portarsi a casa questa vittoria. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo - Sono stati più concreti e lucidi nei momenti clou della gara. Nel fase decisiva della partita abbiamo mollato in difesa e fatto delle scelte non giuste in attacco. Sull’esito della gara pesa anche la percentuale non particolarmente felice dai liberi. Ora testa bassa e riprendiamo ad allenarci più forti di prima". Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, la Scandone sarà impegnata in trasferta sul campo degli Svincolati Milazzo.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play In

Seconda Giornata

Scandone Avellino - SIAZ Piazza Armerina 71-72

Parziali: 15-18, 24-13, 15-23, 17-18

Scandone: D’Offizi, Cantone 5 , Zanini , Iannicelli 4, Trapani 14, Soliani 18, Stefanini 20 , Pichi 7, Jaskus 3. All. Sanfilippo

P. Armerina: Coltro 9, Laganà 21, Binelli, Minore 8, Occhipinti 4, Labovic 2, Rotondo 17, Ochipinti V. 9, Farina 2. All. Patrizio