Nuoto Pinnato: Amato Palmieri dell'ASD Sparta al Mondiale Ottimi risultati per la squadra eclanese al campionato italiano master

Ultimo weekend di febbraio ricco di soddisfazioni per l'ASD Sparta di Mirabella Eclano, impegnata presso l'Elysium di Agropoli nel Campionato Italiano Master. Le performance offerte dal team eclanese del coach Clementina Spagnuolo sono risultate decisive per 10 titoli italiani. Gradino più alto del podio per Selene Forcellati che primeggia nei 50, 100, 200 e 400 pinne. Stesso risultato per Amato Palmieri, primo sui 50, 100 e 200. Non sono da meno Ferdinando Nicotera, primo sui 50 e sui 100 pinne e Marilena Di Salvatore, prima sui 50 e seconda sui 100 pinne. Ad arricchire il bottino c'è il titolo di vice campione italiano per Kevin Fabrizio, secondo sui 50 pinne. Bronzo per Gerardo Corvino sui 400 pinne, per Elisa Tammaro sui 100 pinne per la 4x100 mista pinne composta da Forcellati, Palmieri, Fabrizio e Corvino. Grande soddisfazione per il direttore sportivo dell'ASD Sparta, Fabio Carbone. Il team eclanese sarà protagonista con Palmieri al mondiale in programma dal 13 al 16 giugno a Chios in Grecia.