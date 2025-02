Oceanika Nuoto Sturno protagonista ai campionati italiani primaverili master Quarto posto per il team irpino: tantissime medaglie per gli atleti guidati da Denis Famiglietti

Ottimi risultati per l'Oceanika Nuoto Sturno ai campionati italiani primaverili master di nuoto pinnato. Ecco le medaglie conquistati dal team irpino, guidato da Denis Famiglietti. Oro nei 50PN e nei 100PN per Angelo Carrabs, tre ori e un argento per Rosetta Castellano nei 50PN, nei 100PN, 200PN e 400 PN, tre ori, due argenti e un bronzo per Leo Conte nei 50PN, 100PN, 200PN e 400PN, due argenti per Miguel Angel Delgado nei 50PN e 400PN, bronzo per Lucia Graziosi nei 200PN, un oro, un argento e un bronzo per Matteo Masuccio nei 100PN, 200PN e 400PN, un bronzo per Giulia Mirra nei 200PN, un oro per Valerio Piccolo nei 100PN, due bronzi per Monica Puopolo nei 100PN e 200PN, tre bronzi per Marco Sasso nei 100PN, 200PN e 400PN e un argento e un bronzo per la staffetta 4x100PN. L'Oceanika Nuoto Sturno ha chiuso al quarto posto tra le 23 società partecipanti all'evento.