Scandone Avellino ko con Angri (75-79): si complica il percorso verso i playoff Sanfilippo: "In alcuni ruoli oggi siamo in grosse difficoltà dal punto di vista fisico"

La Scandone Avellino esce sconfitta anche dal match contro Angri Pallacanestro con il risultato di 75-79 e si complica il percorso biancoverde verso i playoff per la Serie B Nazionale. "Abbiamo giocato al massimo questa gara, in alcuni ruoli oggi siamo in grosse difficoltà dal punto di vista fisico. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo, nel post-gara del PalaDelMauro - I nostri playmaker stanno giocando bene, ma gli manca un mezzo passo dietro. Siamo partiti un po' teneri, poi siamo stati bravi a rimettere in discussione la partita grazie alla panchina. Tutti hanno dato il loro contributo. Abbiamo sbagliato qualche lettura difensiva ed oggi quando si alza il ritmo andiamo in grosse difficoltà. Sapevamo che oggi era tosta, Angri è una squadra forte che ha meritato la vittoria". Giovedì Scandone di nuovo in campo per il turno infrasettimanale: sarà ancora sfida casalinga contro la Virtus Matera.

II tabellino

Serie B Interregionale

Play-in Gold - Quarta Giornata

Scandone Avellino - Angri Pallacanestro 75-79

Parziali: 12-19, 23-20, 22-15, 19-25

Scandone: D'Offizi 2, Cantone, Zanini 5, Iannicelli, Trapani 12, Soliani 16, Stefanini 10, Pichi 9, Jaskus 18, Stentardo 3, Iacorossi. All. Sanfilippo

Angri: Borciu 6, Montella, Malkic 3, Granata 5, Martinez 28, Valle 9, Mastrototaro, Borriello 6, Milojevic 22, Quattara, Bonanni. All. Chiavazzo