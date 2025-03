Rilancio splendido per l'Avellino Basket: Fortitudo Bologna ko al PalaDelMauro Serie A2: risultato di 79-73 con i 24 punti di Lewis nel roster irpino

Finale di 79-73 e l'Avellino Basket si rilancia battendo la Flats Service Fortitudo Bologna con il risultato di 79-73 nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A2. Sotto di 6 al 10', la squadra di coach Crotti firma un ottimo 20-9 nel secondo quarto e l'allungo con il 23-15 nel terzo periodo che consente gestione. Ai felsinei non basta il 27-20 dell'ultima frazione per la rimonta. Nel roster irpino spicca Lewis con 24 punti. Doppia cifra per Mussini (15), Earlington (14), Jurkatamm (13) e Bortolin (10) per una squadra priva, per la prima volta, di Chinellato. Per la Fortitudo ci sono i 27 punti di Gabriel.

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentaduesima Giornata

Avellino Basket - Flats Service Fortitudo Bologna 79-73

Parziali: 16-22, 20-9, 23-15, 20-27

Avellino: Jaren Lewis 24 (6/12, 2/5), Federico Mussini 15 (2/4, 0/5), Marcellus Earlington 14 (3/6, 2/3), Mikk Jurkatamm 13 (2/2, 2/5), Matias Bortolin 10 (5/12, 0/0), Lucas Maglietti 3 (0/2, 1/2), Armando Verazzo (0/2, 0/3), Antonino Sabatino (0/1, 0/1), Aleksa Nikolic (0/1, 0/0), Luca Codeluppi, Riccardo Aldo Perfigli

F. Bologna: Kenny Gabriel 27 (2/2, 6/14), Fabio Mian 13 (3/9, 2/5), Matteo Fantinelli 8 (4/8, 0/0), Deshawn Freeman 8 (3/6, 0/0), Marco Cusin 8 (4/6, 0/0), Leonardo Battistini 3 (0/0, 1/2), Alessandro Panni 2 (0/2, 0/0), Pietro Aradori 2 (1/2, 0/3), Riccardo Bolpin 2 (1/4, 0/0), Leo Menalo