Avellino Basket ko contro Rimini (70-88) Il commento di coach Crotti: "Resettiamo e andiamo avanti"

Sconfitta per l'Avellino Basket nel match giocato contro Riviera Banca Basket Rimini, con i romagnoli che si sono imposti con il punteggio di 88 a 70. Il commento di coach Crotti: “Tasso di energia differente, abbiamo pagato la fatica e sono venute a nudo le nostre difficoltà. La valutazione dice più 30 Rimini, noi sempre in ritardo. Non si può biasimare una squadra che ha fatto sempre il massimo, ora resettiamo ed andiamo avanti”:

Avellino Basket – RivieraBanca Basket Rimini 70-88 (13-25, 18-22, 23-21, 16-20)

IL TABELLINO

Avellino Basket: Marcellus Earlington 15 (4/12, 1/3), Federico Mussini 13 (3/12, 1/4), Jaren Lewis 12 (3/6, 2/3), Antonino Sabatino 8 (3/6, 0/2), Mikk Jurkatamm 6 (0/3, 2/3), Aleksa Nikolic 6 (3/6, 0/0), Matias Bortolin 5 (2/7, 0/0), Riccardo aldo Perfigli 3 (0/0, 1/1), Armando Verazzo 2 (1/1, 0/0), Lucas Maglietti 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 33 16 + 17 (Marcellus Earlington 11) – Assist: 14 (Jaren Lewis 4)

RivieraBanca Basket Rimini: Alessandro Simioni 25 (4/5, 4/4), Justin Johnson 17 (7/8, 1/2), Gerald Robinson 15 (6/9, 1/3), Gora Camara 11 (5/9, 0/0), Giovanni Tomassini 7 (2/4, 1/3), Pierpaolo Marini 6 (0/2, 2/3), Stefano Masciadri 3 (0/1, 1/4), Simon Anumba 2 (1/1, 0/0), Alessandro Grande 2 (1/4, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Justin Johnson 9) – Assist: 14 (Alessandro Grande 7)