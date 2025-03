Pesistica: ottimi risultati per Area 3 ASD alle qualificazioni regionali Al secondo turno della gara regionale di qualificazione ai campionati italiani

Nella gara regionale di qualificazione ai campionati italiani della Federazione Italiana Pesistica, al Country Sport di Avellino, gli atleti dell'Area 3 ASD si sono distinti ottenendo importanti risultati. Nel secondo turno delle qualificazioni regionali open di Pesistica primo posto per Gioia Ferrara nei +68 Under 13 con ottima prova sia di strappo che di slancio, per Rita Affidato nei -48 dopo il recupero da un recente infortunio e per Luca Bellofatto nei -65 under 17 (alla sua seconda comparsa in pedana, grazie ad una formidabile prestazione riesce a conquistare il gradino più alto del podio. Terzo posto per Vittorio Grandola (-71). Buonissimo esordio per Rosita Mustone (-58) e Maria Pia Ciccone (-63). Al primo turno di "Lift for fun", gara dedicata ai più piccoli, l'Area 3 ASD ha partecipato con Amedeo Grasso (10 anni, -43 kg) e Fatima Grandola (9 anni, per l’età non è rientrata nella classifica nazionale, ma è riuscita a stupire il pubblico presente e soprattutto la giuria per innato talento e anche grazia nel sollevare il bilanciere).

La soddisfazione della società sportiva

"Ottimi risultati che proiettano l'Area 3 ASD verso scenari di livello nazionale ed internazionale, orgoglio sportivo del tricolle, sotto la direzione tecnica dei coach Gianmarco Maltese e Paolo Di Rubbo, giovani ma già provati tecnici che bene hanno fatto e sicuramente faranno per lo sport e per la pesistica olimpica e paralimpica. - si legge nella nota della società sportiva - Tecnici questi ultimi che stanno contribuendo a far appassionare molti bambini ed adolescenti, anche dell’area geografica limitrofa alla città di Ariano Irpino, alla pesistica ed allo sport in generale, contribuendo, di fatto, ad educare e far crescere i giovani sulla base dei sani principi che lo sport sa effondere".