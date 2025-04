Giro 2025: ecco quali strade dell'Irpinia saranno percorse nella Potenza-Napoli Sono stati pubblicati i percorsi delle tappe dell'edizione numero 108

Questa mattina, in Prefettura ad Avellino, si è tenuto un incontro per la tappa del Giro d'Italia 2025, la Potenza-Napoli, di 227 chilometri, in programma giovedì 15 maggio, che attraverserà l'Irpinia. "Nonostante il bilancio non approvato, abbiamo trovato la soluzione. Il Giro passerà per Avellino. - ha affermato il sindaco del capoluogo irpino, Laura Nargi, a margine dell'incontro - Sono molto soddisfatta per questo. C'era anche la possibilità che purtroppo, data la mancata approvazione del bilancio, potesse saltare tutto. Invece, abbiamo trovato la soluzione".

Il percorso in Irpinia

Sant'Andrea di Conza - via Battisti - ss.7

Conza della Campania - corso Europa - ss.7 dir

Svincolo di Morra del Sanctis - ss.7 dir C

Svincolo per Lioni - ss.400

Lioni - ss.400

Ins. ss.7 - ss.7

Galleria - 300m

Svincolo di Cassano Irpono - ss.7

Svincolo di Volturara Irpina - ss.7

Galleria - 753m

Galleria - 720m

Uscita per Atripalda - via Nazionale

San Potito Ultra - via Pertini - ex ss.7

Atripalda - via Appia - sp.24

P.L. - sp.24

Avellino - Piazza della Libertà - Viale Italia

Monteforte Irpino - Centro - ss.7bis

Monteforte Irpino - (La Vetreria) - ss.215

Baiano - ss.7bis