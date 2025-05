Si chiude la stagione dell'Avellino Basket: Brindisi vince 67-82 Primo turno play-in amaro con gli irpini da rotazioni cortissime per gli infortuni

Epilogo stagionale per l'Avellino Basket. La squadra irpina è uscita sconfitta dal primo turno play-in di Serie A2 contro la Valtur Brindisi con il finale di 67-82. Al PalaDelMauro il roster di coach Crotti, limitato per le assenze di Bortolin, Sabatino e del lungodegente Chinellato, ci prova, ma non riesce a pareggiare la forza e la qualità degli ospiti, guidati in panchina da coach Bucchi. Nella squadra brindisina spicca la prova di Vildera, autore di 25 punti con il 12/13 da 2. Sipario su una stagione ottima per l'Avellino Basket che da neopromossa ha ottenuto una salvezza tranquilla partecipando alla post-season.

Il tabellino

LNP Serie A2

Play-In - Primo Turno

Avellino Basket - Valtur Brindisi 67-82

Parziali: 16-25, 35-34, 16-23

Avellino: Verazzo 8 (2/3, 1/1), Lewis 11 (1/8, 1/3), Maglietti 9 (3/4, 1/2), Jurkatamm 5 (1/4, 1/5), Lenti 2 (1/2, 0/0), Earlington 14 (5/11, 1/3), Codeluppi ne, Mussini 14 (1/3, 4/8), Nikolic 4 (2/5, 0/0), Perfigli ne. All. Crotti

Brindisi: Calzavara 13 (3/6, 1/3), Brown 11 (3/8, 1/3), Radonjic 5 (1/2, 1/3), Ogden 18 (2/8, 4/7), Arletti 6 (3/4, 0/0), Buttiglione ne, Laquintana 2 (1/2, 0/1), Vildera 25 (12/13, 0/0), Del Cadia 2 (1/2, 0/0), Fantoma ne. All. Bucchi