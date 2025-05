Avellino Basket, Nevola: "Entusiasmo ricreato. La Serie A? Saremo competitivi" Il bilancio da parte del general manager del club irpino dopo l'eliminazione nel primo turno play-in

"È stata un'ottima stagione. Abbiamo lavorato tanto e volevamo fortemente fare bene per dare una soddisfazione ai nostri tifosi. È stata un'annata positiva e siamo pronti per la prossima. Non siamo stati fortunati con gli infortuni. Volevamo ricreare entusiasmo, è avvenuto e siamo già proiettati al futuro per regalare nuove emozioni". Così, a OttoChannel - Canale 16, il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola, ha presentato il bilancio sulla stagione appena conclusa nel primo turno dei play-in di Serie A2 e il futuro del club irpino. "Gli americani del futuro? Dovremo capire dove e come inserirli nel contesto di un gruppo che sarà in evoluzione. - ha spiegato il gm della società biancoverde - Sono le ultime due pedine da inserire nel roster. Faremo le nostre valutazioni su chi ha fatto parte del roster e poi passeremo alle altre. Mussini? Ha firmato un accordo biennale nel 2024. Abbiamo ragionato sul futuro anche con altri giocatori del roster. È presto, ma nei prossimi giorni avremo il quadro più chiaro. Sicuramente ci sarà un base di giocatori nella ripartenza e inseriamo ciò che occorre".

"Il ritorno di Avellino in A? Vogliamo arrivarci"

"Abbiamo lavorato con un gruppo di grandi professionisti. Stavamo tutti bene insieme, si notava e il pubblico l'ha capito. Dobbiamo coniugare gli aspetti tecnici e quelli umani. Crotti? Sono state due stagioni molto positive dalla promozione in A2 alla conferma nella categoria. - ha aggiunto Nevola - Vedremo nei prossimi giorni, il giudizio è ampiamente positivo. Il campionato? È di grande qualità, stancante per il format, ma con club e piazze storiche. L'obiettivo è il ritorno in A? C'è, ci vuole tempo, ma in estate definiremo un roster maggiormente competitivo. Prenderemo le misure opportune per vivere una stagione da protagonista, vogliamo arrivare in futuro nella massima serie".