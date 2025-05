Avellino Basket: trauma renale per Bortolin, indefiniti i tempi di recupero Il club: "Il giocatore proseguirà un percorso mirato di trattamento e sorveglianza medica"

Si confermano i dubbi sui tempi di recupero per Matias Bortolin. Il lungo dell'Avellino Basket ha rimediato un trauma renale durante un match dell'aprile scorso e non c'è ancora un quadro definito dopo gli ultimi esami strumentali. Nuovi test previsti nella prossima settimana.

Il comunicato del club

"La S.S. Avellino Basket comunica che l’atleta Matias Bortolin, nei giorni scorsi, si è sottoposto a un nuovo controllo medico, in seguito al trauma renale subito nel mese di aprile durante una fase di gioco in allenamento. Gli accertamenti clinici più recenti hanno restituito un quadro non ancora del tutto definito, motivo per cui l’atleta dovrà sottoporsi la prossima settimana ad ulteriori valutazioni specialistiche. Fin dal primo momento Bortolin è stato seguito con attenzione dallo staff medico della società, che continua a monitorarne costantemente le condizioni. Considerata la natura delicata dell’infortunio, il giocatore proseguirà un percorso mirato di trattamento e sorveglianza medica. Al momento non è possibile definire con precisione i tempi di recupero. La società fornirà aggiornamenti su ogni relativa valutazione di merito nei prossimi giorni".