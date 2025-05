Area 3 ASD: titolo italiano per Bellofatto nel Para Powerlifting Ha migliorato il suo record di alzata, portandolo a 97 kg e ottenendo anche quello nazionale

Altri successi conseguiti dagli atleti della Area 3 ASD di Ariano Irpino che hanno ottenuto il titolo italiano nella disciplina Para Powerlifting nel corso del campionato programmato della FIPE (Federazione Italiana Pesistica). La gara tenutasi a Fiumicino ha visto primeggiare Angelo Bellofatto, irpino di Villamaina, categoria di peso 65 kg, atleta della nazionale italiana della disciplina, che oltre ad ottenere il primo posto della sua categoria, ha ottenuto il terzo posto assoluto, nonché il terzo posto totale, salendo per ben tre volte sul podio. Nel corso della gara Bellofatto, ha migliorato il suo record di alzata, portandolo a 97 kg, ottenendo, nel contempo, anche il record italiano di categoria.

La soddisfazione dei tecnici Maltese e Di Rubbo

"L’atleta e i suoi tecnici Gianmarco Maltese e Paolo Di Rubbo, che lo seguono sin dai primi approcci a questa disciplina sportiva, anche in questa occasione con grande soddisfazione, sono stati ripagati di tutti i sacrifici, del duro lavoro e della passione profusa, consapevoli per l’iter percorso è quello giusto al fine di poter centrare tanti altri risultati e ripetersi anche in ambito internazionale nel prossimo campionato del mondo. - si legge nella nota - Area 3 ASD continua ad operare sempre con lo stesso spirito iniziale, auspicando che sempre più giovani possano approcciarsi, attraverso il suo operato nel territorio, alle discipline sportive da questa promosse".