Avellino Basket, ecco la campagna abbonamenti 2025/2026 Lombardi: "Siamo ripartiti dalle idee dell’anno scorso, con leggere modifiche, ma sempre pro tifosi"

"Nell’aria si avverte qualcosa di diverso, che ti prende, ti contagia. È come una malattia, è un qualcosa di cui non riesci a fare a meno. È un richiamo antico, che parte dal profondo, dalle tue radici. Non è solo sport, non è solo tifo. È identità. È terra. È famiglia. È fame da lupi". Con questo slogan è stata aperta la campagna abbonamenti 2025/2026 dell’Avellino Basket. "Siamo felici di poter lanciare questa nuova campagna abbonamenti, per avere al nostro fianco i tifosi. - ha affermato il presidente del club irpino, Giuseppe Lombardi - Abbiamo lavorato per crescere in maniera ponderata ogni giorno, avremo una campagna abbonamenti con prezzi sempre popolari. Siamo ripartiti dalle idee dell’anno scorso, con delle leggere modifiche, ma come sempre pro tifosi. Tutto questo per incentivare la presenza del nostro pubblico, che vogliamo sia costante ed in crescita perché è l’elemento fondamentale". "L’anno scorso abbiamo fatto mille abbonati, ora vogliamo superiore questo numero, per avere ancora i tifosi al nostro fianco": ha aggiunto il gm dell'Avellino Basket, Antonello Nevola.

Il comunicato

La campagna abbonamenti sarà articolata in due fasi: la prima andrà da lunedì 23 giugno, fino a venerdì 4 luglio con prezzi agevolati ed il diritto di prelazione per i vecchi abbonati; la seconda partirà il 7 luglio e chiuderà il 30 settembre. Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso la sede del club in via Moccia 104, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Fino al 4 luglio sarà possibile acquistare anche online attraverso il canale di vendita GO2 soltanto il settore di Curva. Per la seconda fase sarà completamente attivo il canale di vendita online, oppure sarà possibile recarsi presso tutti i rivenditori ufficiali GO2. Si ricorda che l’abbonamento è valido per 18 ingressi, un ingresso sarà a pagamento in quanto Giornata Biancoverde. Partnership tra l'Avellino Basket e Banca Sella, grazie alla disponibilità del direttore Tommaso Celenda, con la possibilità di rateizzare l’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo. "Ci sembrava importante supportare e sostenere questa realtà e lo sport avellinese, aiutando gli abbonati a dilazionare l’acquisto del tagliando, per accedere a questo evento sportivo" ha spiegato Celenda.

Prezzi Prima Fase

Tribuna Montevergine VIP: 500,00 euro

Tribuna Montevergine Laterale: 240,00 euro

Tribuna Montevergine Superiore: 160,00 euro

Tribuna Terminio VIP: 500,00 euro

Tribuna Terminio Laterla: 240,00 euro

Tribuna Terminio Superiore: 160,00 euro

Curva Sud: 70,00 euro

Curva Sud Under 25: 60,00 euro

Prezzi Seconda Fase

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 euro

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 euro

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 euro

Tribuna Terminio VIP: 600,00 euro

Tribuna Terminio Laterale: 270,00 euro

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 euro

Curva Sud: 80,00 euro

Curva Sud Under 25: 70,00 euro