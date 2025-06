Unione tra USD Città di Montoro e ASD Montoro: "Progetto comune" Martedì a Torchiati sarà presentato il nuovo progetto sportivo

Nuovo progetto sportivo per Montoro, l’unione tra USD Città di Montoro e ASD Montoro. Le due società hanno annunciato "con entusiasmo l’avvio di un importante progetto di unione, volto a creare una nuova realtà calcistica dilettantistica al servizio della nostra comunità": si legge nella nota congiunta.

"Per un ambinete solido, formativo e stimolante"

"Questa iniziativa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare il ruolo dello sport come strumento di crescita, inclusione e partecipazione che grazie all’ unione di forze, ha come obiettivo quello di offrire ai giovani di Montoro un ambiente ancora più solido, formativo e stimolante, dove coltivare la passione per il calcio e i valori dello sport oltre a valorizzare il talento locale, ampliando il settore giovanile e promuovendo nuove categorie, creare spazi di aggregazione e inclusione, con progetti rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, rafforzare il legame con il territorio, collaborando con scuole, associazioni e istituzioni, costruire una realtà sportiva moderna, che mantenga viva la tradizione calcistica montorese, guardando al futuro".

Martedì primo luglio a Torchiati

"La cittadinanza, è invitata per il giorno martedì primo Luglio dalle ore 21 al Complesso turistico All'Arco di San Michele, alla frazione Torchiati di Montoro, dove verrà presentato al pubblico il nuovo progetto che ha appena preso vita".