VIDEO | L'Italbasket femminile di Capobianco conquista il bronzo agli Europei Splendido risultato per l'ex coach della Scandone. La Nazionale torna a medaglia dopo 30 anni

L'Italbasket femminile di coach Andrea Capobianco ha superato la Francia nella finale per il terzo posto e, quindi, ha chiuso con una splendida medaglia di bronzo all'Eurobasket 2025. Grande soddisfazione per l'ex tecnico della Scandone Avellino e per le azzurre con Cecilia Zandalasini leader offensiva di un gruppo straordinario che ha riportato la nazionale sul podio dopo 30 anni (argento in Grecia nel 1995). Così nel 2017, in un'intervista a OttoChannel per SottoCanestro a margine di un clinic allenatori al Liceo Classico "Pietro Colletta" di Avellino, Capobianco parlava di Zandalasini e di tutto il movimento femminile subito dopo la prima esperienza da capoallenatore dell'Italbasket femminile. Clicca qui per tutta l'intervista al tecnico.

Nel 2017: "Cecilia può diventare un esempio del basket europeo"

"Ho avuto la fortuna di allenare le giocatrici della Nazionale e non si può immaginare come si allenino. Cecilia è una di queste. - affermò Capobianco, nativo di Napoli e cresciuto a Venafro, nell'ottobre del 2017 - Dopo tre giorni le dico: 'Cecilia, tu hai un obiettivo. Quello di diventare la migliore giocatrice d'Europa'. Lo ha dichiarato anche lei ultimamente. Oggi se la dovessi incontrare di nuovo le direi altro: 'Devi diventare la migliore del mondo'. Perché ha tutte le potenzialità. Quello che mi ha fatto piacere, per quanto riguarda noi dello staff tecnico, è stato il cercare di far diventare Cecilia protagonista a un livello incredibile che sono gli Europei di Pallacanestro. Cecilia ha giocato tanti minuti, ha giocato i palloni più importanti, l'ultimo canestro contro la Lettonia è di Cecilia Zandalasini. Però Cecilia ha giocato anche grazie alla capacità delle compagne di squadra di esaltare le sue caratteristiche. Cecilia può diventare un esempio della pallacanestro europea come è stata Macchi, come è stata Masciadri, come è stata Pollini in passato. Auguro questo a Cecilia perché ha grandissimi valori e merita tanto. Lo auguro alla pallacanestro italiana perché penso che ci siano giocatrici e giocatori giovani".