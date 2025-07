Oceanika Nuoto Sturno: vittorie per Carrabs e Ulto Successi al trofeo Coni regionale di nuoto pinnato a Montecorvino Pugliano

Domenica scorsa a Montecorvino Pugliano ottimi risultati per l'Oceanika Nuoto Sturno al trofeo Coni regionale di nuoto pinnato. La squadra diretta dal tecnico Denis Famiglietti ha ottenuto con Angelo Carrabs e Franco Ulto quattro primi posti. Carrabs ha vinto i 50 metri stile libero con il tempo di 22 secondi e i 100 stile libero con il tempo di 49 secondi. Ulto ha conquistato il primo posto nei 50 metri stile libero con il tempo di 25 secondi e i 200 stile libero con il 2.00. "Siamo orgogliosi del nostro Franco Ulto. - ha affermato l'assessore allo Sport del Comune di Grottaminarda, Michele Spinapolice - Questi nuovi risultati confermano la sua passione, la sua determinazione, la sua eccezionale preparazione fisica ed atletica, nonostante il nuoto non rappresenti la sua principale occupazione. Franco è un esempio di come e quanto lo sport possa mantenere giovani, motivati ed in ottima salute. Congratulazioni da parte dell'Amministrazione e dell'intera comunità di Grottaminarda".

I risultati

Angelo Carrabs: primo posto nei 50 (22.00), nei 100 (49.00)

Franco Ulto: primo posto nei 50 (25.00), nei 200 (2.00.00)