Us Ariano: ecco un'altra pedina importante nel reparto tecnico Paolo Tozza, nuovo coordinatore del settore agonistico e allenatore della Juniores

L'Us Ariano, dà il benvenuto a Paolo Tozza, nuovo coordinatore del settore agonistico e allenatore della Juniores!

Tecnico preparato, figura carismatica, profondo conoscitore del calcio giovanile: Paolo porta con sé un bagaglio di esperienze costruito sul campo, tra vittorie e crescita personale.

La presentazione:

"Dopo aver centrato importanti successi in prima categoria e promozione, Tozza ha scelto di dedicarsi alla formazione dei giovani. Tra le tappe più significative, la collaborazione con la calcio Ok del compianto talent scout Gino Corrado, al fianco dell’amico Gerardo Silano: un'esperienza fondamentale che lo ha avvicinato al mondo del calcio professionistico giovanile e a una realtà internazionale nel mondo della procura calcistica.

Un decennio nel calcio avellinese, poi Paolo è diventato protagonista in Alta Irpinia: con il Siconolfi ha scritto una delle pagine più belle del calcio locale, arrivando a playoff storici e facendo crescere tanti ragazzi, poi tesserati da club professionistici.

La vittoria più bella? Proprio questa: valorizzare il talento e accompagnare i giovani verso il loro sogno".

Vincenzo Musto è invece il responsabile del settore giovanile “Academy Director”

Un ruolo di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo dei giovani calciatori. Ex calciatore e vecchia gloria degli anni d'oro del club negli anni 2000, Vincenzo porta con sé una grande esperienza, non solo come atleta, ma anche come figura di riferimento per la nostra realtà sportiva.

"Da oggi, sarà incaricato di curare e supervisionare gli aspetti tecnici e coordinativi, ma anche quelli più umani e caratteriali, fondamentali per la formazione dei nostri ragazzi. Il suo operato si concentrerà su un lavoro di squadra con gli educatori e i mister di ogni singola categoria, dai più piccoli dei "Piccoli Amici" fino agli Under 19, con l’obiettivo di creare un percorso di crescita che unisca formazione, educazione e passione per il calcio.

Vincenzo, con il suo spirito di squadra e la sua esperienza, è pronto ad affrontare questa nuova sfida per dare il massimo in favore dei nostri giovani talenti. Auguriamo a Vincenzo un buon lavoro e una carriera ricca di successi nel suo nuovo ruolo!

Intesa rinnovata con Severino Lo Conte

Severino ricoprirà il ruolo di #direttoregenerale e sarà a supporto del nuovo organigramma. La sua caparbietà ha permesso all’ariano di ripartire dalle macerie e tutto l’ambiente è consapevole del suo folle amore per questi colori.

Niko Bernardo nel ruolo ricoprirà il ruolo di esponsabile marketing

Con alle spalle un percorso solido tra #comunicazione sportiva e strategie digitali, Niko porta nuova energia e visione per valorizzare il #brand Ariano dentro e fuori dal campo. Il suo obiettivo? Rafforzare il legame con i tifosi, creare connessioni autentiche con il territorio e proiettare il nostro club verso nuove sfide di visibilità. "Benvenuto Niko, siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo!"

Michele Russo, nuovo dirigente accompagnatore della squadra

Con grande entusiasmo annunciamo l’ingresso nella nostra famiglia di Michele Russo, che da oggi ricoprirà il ruolo di dirigente accompagnatore. Un volto noto nel panorama sportivo arianese, Michele porta con sé passione, competenza e un forte legame con il nostro territorio. La sua presenza sarà fondamentale per rafforzare il gruppo squadra e garantire quella vicinanza umana e organizzativa che fa la differenza, dentro e fuori dal campo. "Benvenuto Michele, insieme per crescere!"

Molto attiva la pagina social e la comunicazione

L'attivissimo ed esperto Antonio Guarini è il nuovo delegato alle relazioni con i tifosi. Il suo ruolo sarà centrale nel rafforzare la sinergia tra la società e i nostri tifosi, cuore pulsante della squadra.

"Con questo incarico intendiamo promuovere trasparenza, dialogo costante e #confronto costruttivo elementi essenziali per una crescita comune e condivisa. Antonio sarà un punto di riferimento per raccogliere suggerimenti, esigenze e proposte dei nostri sostenitori con l’obiettivo di avvicinare sempre di più la comunità alla vita del club".