Scandone Avellino: respinta la richiesta di ripescaggio per la B Nazionale "Dispiaciuti per l’esito della procedura, accettiamo con rispetto la decisione e guardiamo avanti"

"La società Scandone Avellino Basket comunica con rammarico che la richiesta di ripescaggio al campionato di Serie B Nazionale per la stagione 2025/2026 non è andata a buon fine". Comunicato ufficiale da parte del club irpino. "Nonostante l’impegno profuso e la piena disponibilità nel rispettare tutti i requisiti richiesti, la Lega ha deciso di non accogliere la nostra istanza puntando su un format di campionato più snello, riducendo così il numero delle squadre partecipanti da 40 a 38. - si legge nella nota diffusa dalla società - Pur dispiaciuti per l’esito della procedura, accettiamo con rispetto la decisione e guardiamo subito avanti con determinazione e rinnovata energia. A partire da oggi, tutte le nostre forze saranno concentrate sulla costruzione di un roster competitivo, all’altezza delle aspettative della piazza e capace di puntare alla promozione sul campo".

"Al lavoro per definire una solida e ambiziosa"

"La stagione che ci attende sarà impegnativa, ma anche carica di motivazioni. La società è già al lavoro per definire una squadra solida, ambiziosa e in grado di far sognare i nostri tifosi, con l’obiettivo dichiarato di riportare la Scandone nel basket che conta. Ringraziamo come sempre i nostri sostenitori, partner e sponsor per il continuo supporto: la loro vicinanza sarà fondamentale per affrontare al meglio questa nuova sfida".