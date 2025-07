Serie A2: ecco le avversarie dell'Avellino Basket e il format del torneo La LNP ha ufficializzato la formula e le date della prossima stagione

A seguito dei controlli effettuati dalla commissione tecnica di controllo (Com.Tec), il consiglio federale FIP ha definito l'organico della stagione di Serie A2 2025/2026. Tutte le 20 Società aventi diritto sono state ammesse. In accordo con il Settore Agonistico FIP, il calendario della Serie A2 Old Wild West 2025/2026 sarà reso noto mercoledì 30 luglio.

Le squadre partecipanti: Avellino Basket, ?Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo, Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, Valtur New Basket Brindisi, Sella Benedetto XIV Cento, UEB Gesteco Cividale del Friuli, Ferraroni Juvi Cremona Basket 1952, Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì, Libertas Livorno 1947, Gemini Basket Mestre 1958, Wegreenit Urania Basket Milano, Victoria Libertas Pall. Pesaro, Estra Pistoia Basket 2000, RSR Sebastiani Rieti, Dole Rinascita Basket Rimini, Liofilchem Pallacanestro Roseto, Crifo Wines Pallacanestro Ruvo di Puglia, Givova Scafati Basket 1969, Reale Mutua Basket Torino, Tezenis Scaligera Basket Verona.

Formula e date della stagione

Fase di qualificazione

Partecipano alla Serie A2 Old Wild West 2025/26 20 squadre, con formula a girone unico. Si disputano gare di andata e ritorno, per un totale di 38 partite.

Date

Prima giornata - domenica 21 settembre; ultima giornata di andata - domenica 28 dicembre; ultima giornata di ritorno - domenica 26 aprile; turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) - 8 e 29 ottobre, 12 e 26 novembre, 21 gennaio, 11 febbraio, 25 marzo, 8 aprile

Soste

Domenica 1 marzo (finestra FIBA per Nazionali); domenica 15 marzo (Final Four di Coppa Italia LNP)

La squadra prima classificata al termine della fase di qualificazione sarà promossa in Serie A, per la stagione 2026/27. Le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff. Le squadre classificate dall'8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In. Le squadre classificate al 14° e 15° posto disputeranno la Serie A2 2026/27. Le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout. La squadra classificata al 20° e ultimo posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale per la stagione 2026/27.

Play-In - Le squadre classificate dall'8° al 13° posto saranno ammesse al Play-In e si incontreranno come di seguito:

Primo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione): Gara A - 10^ vs 13^; Gara B - 11^ vs 12^

Secondo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione): Gara C - 8^ vs vincente gara B - Determina l'8^ squadra nella griglia playoff; Gara D - 9^ vs vincente gara A - Determina la 9^ squadra nella griglia playoff

Date (da confermare, soggette a variazione per esigenze televisive): Primo turno - Giovedì 30 aprile; Secondo turno - Domenica 3 maggio

Playoff - Accederanno ai Playoff le squadre vincenti il Play-In e le squadre classificate dal 2° al 7° posto della fase di qualificazione, con i seguenti accoppiamenti.

Quarti di Finale

Serie 1 - 2^ vs 9^ (vincente Play-In D)

Serie 4 - 5^ vs 6^

Serie 3 - 4^ vs 7^

Serie 2 - 3^ vs 8^ (vincente Play-In C)

Semifinali

Serie 5 - Vincente 1 vs vincente 4

Serie 6 - Vincente 2 vs vincente 3

Finale

Vincente 5 vs vincente 6

Tutti i turni di Playoff si disputano al meglio delle 5 partite (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa). La squadra vincente la Finale è promossa in Serie A, per la stagione 2026/27.

Date (da confermare, soggette a variazione per esigenze televisive)

Quarti di Finale - 8, 10, 13, 15,18 maggio

Semifinali - 21, 23, 26, 28, 31 maggio

Finale - 8, 10, 13, 15, 18 giugno

Playout - Le squadre classificate dal 16° al 19° posto accederanno ai Playout, con turno unico, con i seguenti accoppiamenti. A - 16^ vs 19^; B - 17^ vs 18^. Serie al meglio delle 5 partite, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le due squadre perdenti retrocederanno nel campionato di Serie B Nazionale per la stagione 2026/27.

Date - Turno unico - 10, 12, 15, 17, 20 maggio

Eventi LNP - Supercoppa (Final Four, sede da definire) - Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025; Coppa Italia (Final Four, sede da definire) - Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026