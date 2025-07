Avellino Basket: ecco il calendario della pre-season 2025/2026 Il club in conferenza: "Progetto da condividere con il territorio"

Nella Sala Blu del Cinema Partenio, Avellino Basket in conferenza stampa con il presidente Giuseppe Lombardi, il coach Maurizio Buscaglia, il general manager Antonello Nevola e l’ala/centro Andrea Zerini. "Abbiamo lavorato con serietà e visione, costruendo una squadra competitiva che rispecchi i valori del nostro club e della città. Vogliamo essere tra i club protagonisti della prossima stagione. - ha spiegato Lombardi - Portiamo avanti un progetto chiaro con una identità chiara ed una volontà di costruire con idee precise. La sinergia è frutto di un lavoro che vuole far crescere il valore cestistico della pallacanestro ad Avellino. Ci deve essere partecipazione di tutti, la nostra intenzione è crescere costantemente. Rappresentiamo una realtà importante ed un progetto di crescita in cui deve essere coinvolto il territorio.

"Prenderemo tempo per l’ultimo giocatore"

"Siamo soddisfatti delle operazioni concluse finora. Ribadisco come Maurizio sia un ulteriore passo in avanti per quelle che sono le ambizioni del club. - ha affermato Nevola - Abbiamo costruito una squadra importante, per quello che è il nostro obiettivo: cercare di essere ai vertici del torneo. Prenderemo tempo per l’ultimo giocatore, che arriverà al termine di un lavoro svolto con ampia condivisione. Costi aumentati rispetto agli altri anni, c’è stato per tutti e per noi un maggiore investimento. A maggior ragione è un progetto che va condiviso e speriamo sia compreso dal pubblico, per avere vicinanza ed appartenenza dalla città". "Condivisione ed empatia sono state confermate in queste settimane nelle quali abbiamo lavorato tutti con entusiasmo. - ha aggiunto coach Buscaglia - Ci toccherà guadagnare la fiducia, per partire compatti ed essere una cosa sola con tutto l’ambiente. In squadra abbiamo inserito esperienza, un roster lungo, nel quale tutti troveranno il loro spazio”. "Sin dal primo momento ho sentito l’affetto, il feeling e l’ambizione di questo progetto. Metterò il massimo impegno su tutti i fronti e cercherò di aiutare tutti a dare il meglio": ha sottolineato Zerini.

Le date del precampionato

16 agosto a Sora: Rieti - Avellino Basket

23 agosto al PalaDelMauro: Avellino Basket - Scafati Basket

27 agosto al PalaDelMauro: Avellino Basket - Caserta

30 agosto al PalaDelMauro: Avellino Basket - Napoli Basket

6/7 settembre a Penne (PE): quadrangolare con Avellino, Pesaro, Roseto e Ruvo di Puglia

13 settembre a Brindisi il Trofeo Pentassuglia: New Basket Brindisi - Avellino Basket