Titto Carone è il nuovo coach della Scandone Avellino Il presidente Trasente: "Volontà di dare continuità alla crescita tecnica e umana del nostro club"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Titto Carone, nuovo coach della squadra irpina. "Sono felice ed orgoglioso di approdare in una piazza storica come quella di Avellino e della Scandone. - ha spiegato il tecnico - Avellino è la città in cui vivo e conosco bene l’ambiente biancoverde che vive di pallacanestro. Ho avuto sin da subito ottime impressioni da parte della società. Il presidente Trasente è molto intraprendente, cerca di progredire e migliorarsi giorno per giorno e questo è stato anche il mio percorso di vita. Ho fatto tanta gavetta prima di arrivare qui e non potevo non cogliere questa occasione che rappresenta uno step importante per la mia carriera. Sono pronto a prendermi questa responsabilità verso la società e i tifosi a cui prometto massimo impegno e dedizione alla causa biancoverde". "La scelta di Titto Carone nasce dalla volontà di dare continuità alla crescita tecnica e umana del nostro club, puntando su un allenatore che conosce bene l’ambiente e condivide i valori della Scandone: lavoro, identità e passione. - ha aggiunto il presidente della Scandone, Marco Trasente - Siamo convinti che, con lui alla guida, la squadra potrà esprimere un basket di qualità e costruire basi solide per il futuro. L’obiettivo è chiaro: proseguire nel percorso di rilancio della Scandone, consolidando i risultati raggiunti e alzando l’asticella con entusiasmo, competenza e spirito di appartenenza".

Il comunicato

"La Scandone Avellino Basket è lieta di annunciare ufficialmente l’ingaggio di Titto Carone come nuovo head coach della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026. Tecnico giovane ma già apprezzato per competenza, determinazione e visione di gioco, Carone è stato scelto dalla società per avviare un nuovo corso con rinnovate ambizioni. Originario di Bari, ma da tempo trapiantato ad Avellino, rappresenta una figura in linea con il progetto biancoverde: moderna, motivata e profondamente legata al territorio. Nelle due stagioni precedenti ha guidato la Power Basket Salerno e, nell’ultimo campionato da poco concluso in B Nazionale, ha raggiunto una salvezza tranquilla. Tra le altre esperienze un passato da assistant coach in serie B con Matera, Valmontone, Virtus Arechi, Bisceglie, Sebastiani Rieti, Ischia e Caserta".