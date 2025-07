Avellino Basket: Donati nel roster 2025/2026 Coach Buscaglia: "È un giocatore che ho visto e seguito più volte nel percorso giovanile e nella NG"

"La S.S. Avellino Basket è lieta di dare il benvenuto a Giacomo Donati". Annuncio da parte del club irpino con una novità nel roster. "Forlivese di nascita, classe 2006, 198 centimetri, Donati è un’ala/pivot. Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile dell’Andrea Costa Imola, con la società imolese ha avuto modo di esordire nel campionato di Serie B Nazionale. Al termine dell’esperienza ad Imola, l’anno passato si è trasferito alla Virtus Bologna. Il ragazzo ha avuto modo di disputare con i colori bianconeri non soltanto il campionato Under 19 d’Eccellenza, con un high-score di 17 punti contro Santarcangelo, ma anche la Euroleague NextGen. L’atleta andrà ad allungare le rotazioni del roster avellinese e sarà a disposizione di coach Maurizio Buscaglia facendo così parte della rosa della prima squadra e costituirà uno dei perni della formazione Under 19, che parteciperà al campionato di Eccellenza".

"Voglia e caparbietà di mettersi in gioco si percepiscono subito"

"Mi fa piacere dare il benvenuto a Giacomo. È un giocatore che ho visto e seguito più volte nel percorso giovanile e nella NextGen. - ha affermato il coach dell'Avellino, Maurizio Buscaglia - La voglia e la caparbietà di mettersi in gioco si percepiscono subito. Ora si trova in una situazione diversa, una esperienza di crescita e nuova sotto tanti aspetti".