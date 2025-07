Sport e pallavolo in lutto per la morte di Ugo De Cristofano Negli anni '80 fu presidente provinciale FIPAV con un serio contributo alla crescita dei club

Lo sport irpino, in particolar modo la pallavolo, è in lutto per la morte del professor Ugo De Cristofano. Negli anni '80 fu il presidente provinciale della Federazione Italiana Pallavolo seguendo la crescita del volley avellinese e dei vari club maschili.

Il cordoglio della Fipav Irpinia-Sannio

"Il volley irpino piange la scomparsa del Prof. Ugo De Cristofano. Il volley irpino e la pallavolo campana piangono la scomparsa del Prof. Ugo De Cristofano, già Presidente Provinciale Fipav Avellino negli anni '80. Eletto ad inizio degli anni '80 fu Presidente per diversi mandati dando un serio contributo alla crescita del volley locale con le allora società maschili irpine che si affacciavano nei campionati nazionali anche ai massimi livelli. Il Consiglio Territoriale a nome di tutti i tesserati del CT FIPAV Irpinia Sannio porge le più sentite condoglianze ai familiari".