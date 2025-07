Luca Cappa nel progetto Cavese: la soddisfazione dell'ASD Preturo "A lui il nostro più grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Continua a sognare"

"Una conferma che ci riempie d’orgoglio. Luca Cappa, classe 2008 cresciuto nell’ASD Preturo, continuerà il suo percorso nella Cavese, dove è stato riconfermato dopo la stagione positiva dello scorso anno": nota dell'ASD Preturo con la soddisfazione del club per la conferma di Luca Cappa nel progetto di Cavese. "Vederlo proseguire in un contesto professionale, dopo aver mosso i primi passi nel nostro campo, è per noi motivo di grande soddisfazione. Luca rappresenta quei valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno: impegno, serietà, passione e spirito di squadra. A lui il nostro più grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Continua a crescere, continua a sognare. L’ASD Preturo sarà sempre casa tua". "Il talento di Luca è indiscusso e naturale, ma lui e la sua famiglia hanno sempre sostenuto e ascoltato i nostri consigli. La nostra famiglia cresce piccoli atleti dall'età di 5 anni fino ai 17. Ogni consiglio e ogni occasione è per il bene dei ragazzi, per dare a loro un successo che gli dia tranquillità e gli faccia inseguire i propri sogni, senza delusioni. Noi basiamo i nostri principi sul calcio sano dando a loro il meglio".