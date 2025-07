Scandone Avellino: ecco Ragusa e Vitale nel roster 2025/2026 Dentro il centro e il play/guardia per la squadra biancoverde

Il centro Jacopo Ragusa e il play/guardia Donato Vitale entrano nel roster della Scandone Avellino 2025/2026. "Quando mi è stato presentato il progetto da coach Carone, non ho esitato ad accettare la proposta della Scandone. - ha spiegato Ragusa - Sono un ragazzo giovane che ha ancora tanto da imparare e il fatto che qui ad Avellino stia nascendo un roster con giocatori di esperienza e di altissima qualità, è davvero molto importante per me. Crescere in un ambiente così professionale può essere un fattore molto importante per la mia carriera come ritrovare, in casacca biancoverde, il mio ex compagno Carlo Cantone che stimo molto e che certamente mi darà una grossa mano ad inserirmi nel gruppo. Sono pronto a raccogliere questa sfida avvincente e ambiziosa. Con il duro lavoro quotidiano e il massimo impegno, sono sicuro che quest’anno raggiungeremo con la Scandone grandi obiettivi".

"Ho scelto il progetto Scandone perché stimolato dall’ambizione della società biancoverde. - ha affermato Vitale - Il desiderio di vincere e voler fare bene è stato decisivo. Approdo in una piazza storica con un tifo caldo e che vive di pallacanestro. Ho vissuto già un’esperienza qui in Irpinia e so quanto sia importante la Scandone per tutti. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dell’allenatore per dare il mio meglio per questi colori".

I comunicati ufficiali

"La Scandone Avellino è lieta di annunciare il ritorno di Jacopo Ragusa, pivot classe 2000. Trattasi di un giocatore solido, di grande affidabilità e presenza fisica già passato tra le fila della Scandone nella stagione 2020-2021. Ragusa è un centro moderno: roccioso sotto i tabelloni, sempre pronto a lottare a rimbalzo e attento nella protezione del ferro, ma anche dotato di mano educata, capace di colpire dalla media e lunga distanza. Dopo diverse esperienze in Serie B, tra cui quella a Bisceglie in B Nazionale e Roseto 20.20 in B Interregionale, dove ha disputato un ottimo finale di stagione, Ragusa ha militato lo scorso anno tra le fila della storica Mens Sana Siena, confermando le sue qualità in entrambe le metà campo. Il suo arrivo rappresenta un innesto di energia, determinazione e potenziale per il roster irpino, con l’obiettivo di crescere ulteriormente in un contesto competitivo e ambizioso come quello della Scandone. Benvenuto ad Avellino, Jacopo. Pronto a battagliare di nuovo con il lupo sul petto".

"La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio del play/ guardia Donato Vitale per la stagione 2025/2026. Classe 1998, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), Vitale è un prodotto del prestigioso settore giovanile della Stella Azzurra Roma, con cui ha esordito in prima squadra in giovanissima età. Nell’ultima stagione, in forza a Monopoli, è stato avversario dei lupi e ha chiuso la regular season con 11.2 punti di media e 2.4 assist. Playmaker moderno, rapido e dinamico, Vitale è un vero e proprio direttore d’orchestra, capace di leggere il gioco e cambiare ritmo, mettendo in ritmo i compagni ma anche trovando soluzioni personali, sia in penetrazione che dalla lunga distanza. Con il suo ritorno ad Avellino, la Scandone si assicura un elemento di esperienza, qualità e personalità, pronto a dare il suo contributo per una stagione da protagonista. Bentornato Donato, Avellino ti riabbraccia".