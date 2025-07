Ritorno per Matteo Tonello nel roster della Scandone Avellino "È un onore ritornare in Irpinia e indossare nuovamente la maglia di questo club"

Matteo Tonello torna nel roster della Scandone Avellino. L'esterno classe 2002 ha già giocato in biancoverde nella stagione 2023/2024. "Quando ho ricevuto la chiamata della società non sono riuscito a trattenere l’entusiasmo. - ha spiegato Tonello ai canali ufficiali social del club - È un onore ritornare in Irpinia e indossare nuovamente la maglia della Scandone Avellino, una squadra storica che è stata al centro del basket italiano per tanti anni e che ora, giustamente, vuole ritornare, quanto prima, a calcare categorie più prestigiose. Sono felice di far parte di questo nuovo gruppo squadra che ambisce a grandi traguardi. Ad Avellino sono stato benissimo durante la mia breve esperienza nella stagione 2023/2024 e non vedo l’ora di tornarci per raggiungere, insieme ai miei compagni, tutti gli obiettivi che la società si è prefissata".

Il comunicato

"La Scandone Avellino è lieta di annunciare il ritorno in maglia biancoverde di Matteo Tonello, esterno classe 2002 di 193 cm per 80 kg. Tonello ha già indossato i colori della Scandone nell’ultima parte della stagione 2023-2024, dimostrando subito grande attitudine e spirito di sacrificio. Nell’ultima annata ha militato nelle fila dell’Olimpia Legnaia Firenze (Serie B Interregionale), dove ha chiuso la regular season con una media di 5.8 punti a partita, confermandosi giocatore affidabile e concreto. Il club accoglie con entusiasmo il ritorno di un atleta che ha già dimostrato di saper interpretare al meglio lo spirito Scandone e che potrà offrire un contributo importante nella costruzione del nuovo progetto tecnico guidato da coach Carone. Bentornato Matteo".