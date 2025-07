Avellino Basket: ecco l'avversaria nella prima giornata di Serie A2 2025/2026 La LNP ha svelato il primo turno, nelle prossime ore sarà ufficiale tutto il programma delle gare

L'Avellino Basket vivrà la prima giornata del campionato di Serie A2 2025/2026 al PalaSojourner di Rieti. Domenica 21 settembre la squadra di coach Maurizio Buscaglia sarà ospite della RSR Sebastiani. "La Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, ha ufficializzato oggi la prima giornata del campionato di Serie A2 2025/2026. L’Avellino Basket inizierà la propria stagione in trasferta sul campo della RSR Sebastiani Rieti, domenica 21 settembre 2025. Sfida intrigante per i biancoverdi, chiamati ad affrontare una formazione storicamente competitiva tra le mura del PalaSojourner. Il resto del calendario verrà reso noto nella giornata di domani, quando sarà presentato l’intero programma della regular season. Ulteriori dettagli sulla programmazione saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i nostri canali ufficiali".

Il primo turno di campionato

LNP Serie A2 2025/2026

Prima Giornata

Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo - Victoria Libertas Pesaro

Ferraroni Juvi Cremona - Unieuro Forlì

Libertas Livorno 1947 - Sella Cento

Wegreenit Urania Milano - Dole Basket Rimini

RSR Sebastiani Rieti - Avellino Basket

Liofilchem Roseto - Fortitudo Bologna

Crifo Wines Ruvo di Puglia - Valtur Brindisi

Givova Scafati - Gemini Mestre

Reale Mutua Torino - UEB Gesteco Cividale

Tezenis Verona - Estra Pistoia