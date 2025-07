Scandone Avellino: Dell'Imperio nello staff tecnico L'assistant coach: "Arrivo in una piazza storica e importante del panorama cestistico italiano"

Ciro Dell'Imperio sarà il primo assistant di coach Titto Carone nello staff tecnico della Scandone Avellino 2025/2026. "Dopo aver salutato Caserta, il mio auspicio era quello di continuare ad allenare in Campania. - ha spiegato ai canali ufficiali social del club - Arrivo in una piazza storica e importante del panorama cestistico italiano che ha grandi ambizioni e voglia di far bene. Mi fa molto piacere ritrovare Titto Carone, oltre ad essere un amico, è una persona che stimo tanto: sia lui che il presidente Trasente hanno voluto a tutti i costi che facessi parte dello staff tecnico e questo mi inorgoglisce molto. Si è costruita una squadra per fare bene e questo è di certo uno stimolo importante per fare il miglior lavoro possibile".

Il comunicato

"La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingresso di Ciro Dell’Imperio nello staff tecnico della prima squadra con il ruolo di primo assistente allenatore per la stagione sportiva 2025/2026. Classe 1988, nato a Caserta, Dell’Imperio vanta un percorso ricco di esperienze nel panorama cestistico campano. Dal 2016 ha fatto parte del Centro Tecnico Federale della FIP Campania, ricoprendo anche l’incarico di referente tecnico provinciale, a conferma delle sue riconosciute competenze nel lavoro con i giovani e nella formazione tecnica. Nel 2020 ha intrapreso un nuovo capitolo con la Juvecaserta 2021, dove ha svolto il ruolo di assistente della prima squadra, ma anche responsabile del settore giovanile guidando diverse formazioni. Il suo impegno è culminato nella stagione 2023/2024, quando è stato chiamato a dirigere la prima squadra in Serie B Nazionale, sfiorando una salvezza che sembrava impossibile, e guadagnandosi stima e rispetto per la qualità del lavoro svolto. A livello giovanile, Dell’Imperio, infatti, ha collezionato importanti successi alla guida dei bianconeri: Campione Regionale Under 15 nel 2022 e Campione Regionale Under 19 nel 2024, a testimonianza della sua capacità di valorizzare e far crescere i giovani talenti".