Avellino Basket: tutte le sfide nel campionato di Serie A2 2025/2026 La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato tutte le giornate del prossimo torneo

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato il calendario completo della Serie A2 2025/2026 dopo aver svelato la prima giornata. Esordio a Rieti contro la RSR Sebastiani per l'Avellino Basket che vivrà il primo match casalingo nel secondo turno, quando ospiterà la Wegreenit Urania Milano al PalaDelMauro. Il derby campano con la Givova Scafati è in programma nella diciannovesima giornata, ultima di andata (28 dicembre ad Avellino) e nel trentasettesimo e penultimo turno di campionato (19 aprile a Scafati).

Coach Buscaglia: "Avvio bello, stimolante e duro"

"Guardando al primo mese nel suo complesso abbiamo un inizio bello, stimolante e ovviamente duro. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Maurizio Buscaglia - Squadre che vengono da una bella stagione, conclusa ai playoff e con chiari intenti e possibilità di fare molto bene, tutte ben costruite. Ci sono trasferte e calendario molto difficili. C’è un po' di tutto per un'ulteriore spinta, già forte, così da costruire il nostro percorso e farci trovare pronti per un campionato lungo e impegnativo. Senza mai dimenticare una cosa: il lavoro quotidiano, la compattezza e l’unione di intenti, che ci devono far migliorare e pensare giorno per giorno, col desiderio di dire la nostra sempre e ovunque".

Il calendario per il roster irpino

LNP Serie A2

1) RSR Sebastiani Rieti - Avellino Basket

2) Avellino Basket - Wegreenit Urania Milano

3) Tezenis Verona - Avellino Basket

4) Ferraroni Juvi Cremona - Avellino Basket

5) Avellino Basket - Valtur Brindisi

6) Avellino Basket - Reale Mutua Torino

7) Crifo Wines Ruvo di Puglia - Avellino Basket

8) Avellino Basket - Gruppo Mascio Bergamo

9) Liofilchem Roseto - Avellino Basket

10) Avellino Basket - Libertas Livorno 1947

11) Victoria Libertas Pesaro - Avellino Basket

12) Avellino Basket - Gemini Mestre

13) Avellino Basket - Dole Basket Rimini

14) Estra Pistoia - Avellino Basket

15) Avellino Basket - Fortitudo Bologna

16) Sella Cento - Avellino Basket

17) Avellino Basket - Unieuro Forlì

18) UEB Gesteco Cividale - Avellino Basket

19) Avellino Basket - Givova Scafati

20) Libertas Livorno 1947 - Avellino Basket

21) Avellino Basket - Estra Pistoia

22) Reale Mutua Torino - Avellino Basket

23) Avellino Basket - Victoria Libertas Pesaro

24) Valtur Brindisi - Avellino Basket

25) Avellino Basket - Tezenis Verona

26) Dole Basket Rimini - Avellino Basket

27) Avellino Basket - RSR Sebastiani Rieti

28) Gruppo Mascio Bergamo - Avellino Basket

29) Avellino Basket - UEB Gesteco Cividale

30) Wegreenit Urania Milano - Avellino Basket

31) Avellino Basket - Sella Cento

32) Unieuro Forlì - Avellino Basket

33) Fortitudo Bologna - Avellino Basket

34) Avellino Basket - Ferraroni Juvi Cremona

35) Gemini Mestre - Avellino Basket

36) Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia

37) Givova Scafati - Avellino Basket

38) Avellino Basket - Liofilchem Roseto