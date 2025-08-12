Avellino Basket: dentro Jay Jay Chandler negli allenamenti Doppia seduta di allenamento dopo il riposo concesso nel pomeriggio di domenica

Preparazione precampionato per l'Avellino Basket con Jay Jay Chandler che, superate le visite mediche, ha sviluppato la doppia seduta di allenamento dopo il riposo concesso nel pomeriggio di domenica. "Mattina dedicata alla preparazione e a esercizi di tiro, mentre nel pomeriggio il lavoro è stato diviso in due parti con la prima dedicata all’atletica e la seconda all’inserimento di alcuni concetti difensivi e offensivi che andranno affinati con il passare dei giorni e che troveranno applicazione nelle prime amichevoli della stagione": così il club irpino in una nota ufficiale. "Si informa inoltre che, per problemi tecnici, la vendita delle tessere di abbonamento sarà effettuata nell’atrio del PalaDelMauro, e non nella biglietteria. - ha spiegato l'Avellino Basket - Alle ore 16:30, presso il PalaDelMauro, si svolgerà un appuntamento dedicato ai media prima dell’inizio della seduta di

allenamento della squadra".