Avellino Basket: Mussini capitano e la carica di Grande Interviste ai due esterni della squadra irpina, al lavoro verso la stagione di Serie A2

Federico Mussini sarà il capitano dell'Avellino Basket nella stagione 2025/2026. "Sono molto contento di avere questa responsabilità in più. - ha spiegato l'esterno reggiano - Ho grandi ambizioni, abbiamo grandi ambizioni, ma dobbiamo fare un un passo alla volta e concentrarci per migliorare tutto. Non dobbiamo guardare troppo avanti, ma restare sul pezzo. Stiamo lavorando molto bene, la squadra è cresciuta per esperienza e importanza dei giocatori. Dovremo trovare la chimica giusta, è la cosa più difficile. Ci sono grandi squadre molto preparate, sarà un campionato molto difficile, ma stiamo lavorando molto bene".

"Conta competere ogni domenica"

"C'è positività, dialogo, voglia di lavorare ed è tutto molto bello. - ha affermato Alessandro Grande - Poi chiaramente entreremo nei dettagli di gioco tra collaborazioni e difese per incastrarci bene nel roster. Il progetto? Voglio dare il massimo per me e soprattutto per la squadra. Arrivo dopo aver giocato una finale e possiamo competere ogni domenica. Questo è l'aspetto principale. - ha aggiunto il playmaker biancoverde . Sarà difficile, ma siamo pronti. Ho scelto Avellino per questo, per continuare a crescere".