Scandone Avellino: lunedì il raduno al Campo Coni

Lunedì inizierà la preparazione della Scandone Avellino verso la stagione di Serie B Interregionale 2025/2026. "Sudore, lavoro di squadra e tanta voglia di costruire qualcosa di grande": così il club irpino ha presentato il via della preseason. "Tra il Campo Coni ed il PalaDelMauro questa la prima settimana di allenamenti dei nostri lupi": ecco il programma.
La prima settimana di allenamenti
Lunedì 18/8: raduno Campo Coni (ore 17)
Martedì 19/8: Campo Coni (ore 9), PalaDelMauro (ore 19)
Mercoledì 20/8: Campo Coni (ore 9), PalaDelMauro (ore 17)
Giovedì 21/8: PalaDelMauro (ore 12)
Venerdì 22/8: PalaDelMauro (ore 15)
Sabato 23/8: PalaDelMauro (ore 12)