Scandone Avellino: ecco le amichevoli nel precampionato "Un ciclo di partite utili per affinare l’intesa del gruppo e testare i meccanismi di gioco"

La Scandone Avellino è pronta a tornare sul parquet per preparare al meglio la nuova stagione sportiva, che la vedrà protagonista nel campionato di Serie B Interregionale. "La società biancoverde del presidente Trasente annuncia ufficialmente il programma delle amichevoli di preseason, un ciclo di partite utili per affinare l’intesa del gruppo e testare i meccanismi di gioco in vista dell’esordio ufficiale. Tutte le partite rappresenteranno un’occasione importante per i tifosi biancoverdi di vedere all’opera la nuova squadra, sostenere i propri beniamini e vivere insieme l’avvicinamento alla stagione ufficiale. Il coach e lo staff tecnico lavoreranno intensamente per amalgamare il gruppo e arrivare pronti all’inizio del campionato, con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti": si legge nella nota del club.

Il programma

• 30 agosto 2025 a Benevento contro Cestistica Benevento

• 3 settembre 2025 a Casoria contro Pallacanestro Sant’Antimo

• 10 settembre 2025 al Del Mauro contro Juvecaserta

• 13 settembre 2025 a Latina contro Latina Basket

• 17 settembre 2025 ad Agropoli contro Basket Agropoli

• 20 settembre 2025 al Del Mauro contro Cestistica Benevento