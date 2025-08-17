Avellino Basket: 80-76 sulla RSR Sebastiani Rieti nel test a Valmontone Chandler subito top-scorer: 22 punti nella prima amichevole precampionato

L'Avellino Basket ha superato la RSR Sebastiani Rieti con il risultato di 76-80 nel test amichevole a Valmontone. Dal 29-17 Rieti del primo quarto la squadra irpina firma la rimonta passo dopo passo e nell'ultima frazione trova anche il +13 al 35'. I laziali si spingono fino al -3 a pochi secondi dal termine, ma Grande realizza la tripla del +6 e del successo. Il canestro di Perry vale l'80-76 finale. Chandler ha chiuso il test con il ruolo di top-scorer (22 punti).

Il tabellino

Amichevole Precampionato

RSR Sebastiani Rieti - Avellino Basket 76-80

Parziali progressivi: 29-17, 41-45, 59-65

Avellino: Zerini 4, Lewis 15, Chandler 22, Mussini ne, Grande 11, Fianco 2, Costi 5, Donati 3, Pini 2, A. Cicchetti 6, Dell’Agnello 8, Spagnoli 2. All. Buscaglia

RSR Rieti: Parravicini 7, Williams 10, Palumbo 6, Pascolo 5, Guariglia 9, Perry 11, Piccin 4, Udom 8, Mian 8, Paesano 8, M. Cicchetti ne, Bellini ne. All. Ciani