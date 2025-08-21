Pallavolo: nuova sede per l'Olimpica Avellino Lunedì alle 18.30 l'inaugurazione: "Il futuro comincia adesso"

L'Olimpica Avellino inaugura la nuova sede. La storica società di pallavolo del capoluogo irpino, fondata dal maestro Pasquale Gengaro, riparte da via Derna 10. L'appuntamento è per lunedì alle 18.30. "Un momento importante ed emozionante perché non è solo l'apertura di una nuova sede, ma il simbolo del percorso che abbiamo fatto insieme, delle sfide superate e dei valori che ci uniscono. - ha affermato mister Luca Gengaro - Mio padre è stato un grande punto di riferimento per chi ama questo sport, per chi crede nel lavoro di squadra, nella passione e nella determinazione. Oggi guardiamo al futuro, senza dimenticare il passato che ci ha forgiati. La sede di via Derna sarà un luogo di incontro, di crescita e di formazione sportiva e umana. Sarà il cuore pulsante di una città che crede nella forza dello sport. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, gli atleti e le loro famiglie, i dirigenti, i collaboratori e gli sponsor".