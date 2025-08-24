Avellino Basket - Givova Scafati 76-87: il tabellino del test Amichevole al PalaDelMauro verso la stagione 2025/2026

Finale di 76-87 con la vittoria della Givova Scafati nel test amichevole al PalaDelMauro contro l'Avellino Basket. Parziale di 25-20, 21-30, 18-14 e 12-23 con i 15 di Walker e Caroti per i gialloblu dell'Agro con la doppia cifra anche per Pullazi e Allen, Mascolo e Bortolin a sfiorarla. Lewis è il top-scorer di Avellino e del test con 21 punti, 19 per Chandler. Doppia cifra anche per Grande (13).

Il tabellino

Test amichevole

Avellino Basket - Givova Scafati 76-87

Parziali: 25-20, 21-30, 18-14, 12-23

Avellino: Zerini 4, Lewis 21, Chandler 19, Mussini ne, Grande 13, Spagnoli, Fianco 3, Costi 2, Donati 2, Pini 2, Cicchetti 8, Dell’Agnello 2. All. Buscaglia

Scafati: Walker 15, Chiera 2, Iannuzzi 7, Mollura 4, Allen 9, Mascolo 9, Bortolin 9, Pullazi 10, Caroti 15, Fresno 7. All. Crotti