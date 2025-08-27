Avellino Basket: 97-69 nel test con la Juvecaserta

Vittoria nel test amichevole contro la Juvecaserta per l'Avellino Basket. Finale di 97-69 al PalaDelMauro. Lewis da 26 punti, Chandler da 17 nel roster irpino, privo di Mussini. Sabato (ore 15.30), a Campobasso, sarà test contro il Napoli Basket. Il capitano biancoverde tornerà a disposizione di coach Buscaglia.
Il tabellino
Amichevole
Avellino Basket - Juvecaserta 97-69
Parziali: 24-19, 26-17, 31-20, 16-13
Avellino: Zerini 9, Lewis 26, Chandler 17, Mussini ne, Grande 6, Spagnoli ne, Fianco, Costi 7, Donati 6, Pini 4, Cicchetti 11, Dell’Agnello 4. All. Buscaglia
Caserta: Vecerina 13, Sordo ne, Hadzic 14, Laganà n.e., D’Argenzio 9, Brambilla 3, Radunic 16, Ly-Lee 3, Pisapia 3, Lo Biondo 3, Nobile 5. All. Lardo
Arbitri: Di Martino, Rodia e Bombace