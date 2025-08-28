Scandone Avellino: annullato il test con la Cestistica Benevento Mercoledì amichevole contro la PSA Sant'Antimo a Casoria per i biancoverdi

Niente test con la Cestistica Benevento per la Scandone Avellino. L'amichevole contro i sanniti, che era in programma sabato, è stata annullata. La Scandone ha messo nel mirino il test contro la PSA Sant'Antimo. Appuntamento mercoledì 3 settembre a Casoria con palla a due alle 17.30.

Il comunicato ufficiale

"La Scandone Avellino comunica che la gara amichevole inizialmente in programma sabato 30 agosto a Benevento contro la Cestistica è stata annullata. La società dà l’appuntamento ai suoi tifosi al prossimo impegno precampionato in programma mercoledì prossimo, 3 settembre alle 17:30, a Casoria, contro la PSA Sant’Antimo".