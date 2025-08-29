Avellino Basket: la scelta per gli allenamenti al PalaDelMauro Nota ufficiale da parte del club irpino verso la stagione 2025/2026

Novità nella settimana tipo dell'Avellino Basket. "Al fine di garantire la massima concentrazione e serenità al gruppo squadra in vista degli impegni di campionato", come si legge nella nota diffusa dal club irpino, le sedute di allenamento saranno aperte al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Da venerdì lavoro lontano da occhi indiscreti per il gruppo allenato da coach Maurizio Buscaglia.

Il comunicato ufficiale

"La società Avellino Basket comunica che, a partire dalla prossima settimana e fino al termine della stagione sportiva, gli allenamenti della prima squadra saranno aperti al pubblico solo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Dal venerdì alla domenica, invece, le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse al fine di garantire la massima concentrazione e serenità al gruppo squadra in vista degli impegni di campionato".