Basket: equilibrio nel test Napoli-Avellino (100-99), il tabellino Prossimo impegno il Torneo di Penne nel weekend del 6 e 7 settembre per i biancoverdi

Fiducia nel percorso per l'Avellino Basket. Risultato di 100-99 per il Napoli Basket nel test a Campobasso ed equilibrio super nei 40 minuti in Molise. "In equilibrio la terza frazione, con Avellino capace di allungare il vantaggio di altre due lunghezze (74-83 al 30') grazie ad una buona difesa e buoni giochi in attacco. - sottolinea il club irpino - Nell’ultima frazione di gioco ha la meglio la maggiore stazza fisica dei partenopei, con Avellino che fa fatica a trovare la via del canestro, ma che può comunque essere contenta di una sconfitta con il minimo scarto. Prossimo impegno il Torneo di Penne nel weekend del 6 e 7 settembre".

Il tabellino

Amichevole

Napoli Basket - Avellino Basket 100-99

Napoli: Flagg 16, El Amin 19, Croswell 15, Faggian 5, Saccoccia 3, Gloria ne, Wojeciechowski 2, Gentile 2, Simms 13, Caruso 6, Bolton 19, Forchetta ne, Khundadze ne, Fainke ne, Esposito. All. Magro.

Avellino: Zerini 5, Lewis 15, Chandler III 20, Mussini 20, Grande 10, Spagnoli ne, Fianco ne, Costi 3, Donati ne, Pini 8, Cicchetti 7, Dell’Agnello 11. All. Buscaglia