Latina Basket - Scandone Avellino 75-40, Carone: "Sono fiducioso" "È stato il primo test con il roster al completo dopo gli infortuni"

"Test importante per la Scandone Avellino a Ferentino contro Latina Basket squadra di Serie B Nazionale". Così il club irpino dopo l'amichevole contro i pontini nell'impianto sportivo del comune laziale: "I biancoverdi, ancora in fase di crescita, escono sconfitti 75-40 ma raccolgono indicazioni utili per il prosieguo della preparazione. Buone risposte da Beck, Scanzi e Quarisa sotto canestro".

"Bravi ad adattarci"

"È stato il primo test con il roster al completo dopo gli infortuni. Latina è una squadra di livello superiore, ma ci siamo adattati. C'è ancora tanto da lavorare, ma sono fiducioso": questo il commento del coach della Scandone, Titto Carone.