Memorial Pentassuglia: Brindisi-Avellino 91-89, il tabellino

Il quattordicesimo Memorial Pentassuglia è della Valtur Brindisi: superato l'Avellino Basket con il finale di 91-89. Grande equilibrio, i dettagli hanno fatto la differenza nei secondi conclusivi. Sono 28 i punti di Copeland, miglior realizzatore del match. Ad Avellino non bastano i 21 di Chandler.

Il tabellino

Memorial Pentassuglia

Valtur Brindisi - Avellino Basket 91-89

Parziali: 26-26, 20-22, 22-25, 21-18

Brindisi: Copeland 28, Cinciarini 6, Miani 9, Mouaha 11, Vildera 11, Fantoma 2, Radonic 13, Baldasso ne, Maspero, Esposito 11, Errico ne, Ouattara. All. Bucchi

Avellino: Zerini 7, Lewis 9, Jurkatamm 2, Chandler 21, Mussini 13, Grande 17, Costi 3, Donati ne, Pini 5, Cicchetti 2, Dell’Agnello 10. All. Buscaglia