Avellino Basket: rinviato l'esordio con la RSR Sebastiani Rieti, il motivo La gara era in programma domenica (ore 18) al PalaSojourner

Niente esordio in campionato nella giornata di domenica per l'Avellino Basket. Gara con la RSR Sebastiani Rieti è stata rinviata su richiesta del club laziale per la partecipazione di Lorenzo Piccin al Mondiale 3x3 Under 23 in Cina.

Il comunicato ufficiale

"L’Avellino Basket informa che l’esordio stagionale nel Campionato di Serie A2 Old Wild West, inizialmente programmato per domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00 sul parquet del PalaSojourner di Rieti contro la RSR Sebastiani Rieti, è stato ufficialmente rinviato. La decisione è stata presa, su richiesta della società laziale, a seguito della partecipazione dell’atleta Lorenzo Piccin al Mondiale 3×3 U23 in Cina. La Lega Nazionale Pallacanestro ha disposto che la gara sarà recuperata mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00, sempre a Rieti. La società biancoverde rivolge le proprie congratulazioni al giocatore per la chiamata in Nazionale e invita tutti i tifosi a seguire con lo stesso entusiasmo l’atteso debutto stagionale, ora fissato per la nuova data".